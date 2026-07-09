Йорданія заявила про перехоплення ракет, запущених із Ірану

Збройні сили Йорданії заявили, що 9 липня збили вісім ракет, запущених із Ірану. За даними іранської сторони, цілями ударів були об’єкти в Кувейті та Йорданії, включно з авіабазою. Про жертви та руйнування не повідомляється.

Співробітникам посольства США в Йорданії наказали негайно сховатися в будинках і стежити за офіційними попередженнями. Раніше того ж дня повідомлялося про перехоплення ще п’яти ракет, випущених із Ірану в напрямку Йорданії. Також під ударами опинилися американські об’єкти в Бахрейні та Кувейті.

Іранські атаки пролунали після ударів США по території Ірану. 9 липня американські військові, за повідомленнями ЗМІ, знову атакували кілька об’єктів у провінції Бушер, зокрема поряд із атомною електростанцією.

Міністерство охорони здоров’я Ірану заявило, що за останні два дні внаслідок американських авіаударів загинули щонайменше 14 людей, ще 78 зазнали поранень. Серед загиблих, за даними відомства, вісім військовослужбовців Військово-повітряних та Військово-морських сил Ірану.

Іранське агентство Fars повідомило, що однією з цілей удару США став залізничний міст, який використовується на торгових маршрутах між Китаєм та Росією. Після цього було припинено пасажирське сполучення на лінії Тегеран – Мешхед.

Удари відбулися в день похорону верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Мешхеді.