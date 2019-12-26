Міноборони заявляє, що уклало контракти на постачання другої партії американських джавелінів

Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії американських протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

«Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США. Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Маємо декілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, декілька літаків», – розповів Петренко.

За його словами, у 2019 році Міноборони реалізувало три контракти.

«Два контракти з урядом США за програмою закордонних військових продажів, а також один контракт з Агенцією НАТО з підтримки і постачання. Це дозволяє нам використовувати всі ресурси, які існують на ринку озброєння – державні національні, недержавні національні, а також закордонні виробники і постачальники», – заявив Петренко.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

На початку жовтня 2019 року Держдепартамент США погодив продаж нової партії Javelin Україні.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.