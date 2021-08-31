Дипломат Єнін переходить з МЗС до МВС, де стане першим заступником Монастирського

Дипломат Євген Єнін залишає посаду заступника міністра закордонних справ України і переходить на роботу першим заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Розпорядження датовані 30 серпня та оприлюднені на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням № 1013-р, Єнін буде звільнений з посади заступника міністра закордонних справ України 6 вересня «згідно з поданою заявою», а відповідно до розпорядження №1014-р з 7 вересня обійме посаду в МВС.

Єнін у 2016–2020 роках був заступником генерального прокурора та відповідав за міжнародні питання. У квітні 2020 року він був призначений заступником міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права. У сфері відповідальності Єніна в МЗС були справи щодо збитих рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані.