Рішення Мінська повернути «вагнерівців» Росії «взято до уваги» – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення білоруської влади передати Росії 32 затриманих наприкінці липня членів так званої «приватної військової компанії Вагнера». Як повідомив у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, це рішення «взято до уваги».

«Українська сторона (насамперед центральний компетентний орган України з питань екстрадиції) доклала належних зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників, які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів на Донбасі. Поки що цим людям вдалося вислизнути сухими з води, але це далеко не кінець історії (зрештою є ще Інтерпол)», – відзначив український дипломат.

Він також нагадав білоруській стороні про «принцип взаємності», який «часто грає не останню роль при прийнятті рішень з питань міжнародної правової допомоги та екстрадиції». Єнін вказав, що «Білорусь посідає друге місце за кількістю запитів про правову допомогу та екстрадицію серед усіх міжнародних партнерів України».

32 із 33 найманців «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до Росії, повідомили 14 серпня російські державні ЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру Росії.

33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрював затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Офіс генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 із них – учасників збройного конфлікту на Донбасі.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України й Росії, щоб розібратися з ситуацією.

Через кілька днів 9 серпня Лукашенко заявив, що генпрокурори України і Росії так і не приїхали, бо «їм наплювати на цих хлопців».

При цьому генпрокурор України Ірина Венедіктова не отримувала офіційного запрошення від білоруської сторони, повідомили напередодні в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода.