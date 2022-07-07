Джонсон погодився на відставку – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон піде у відставку 7 липня, повідомили кілька британських ЗМІ.

За даними BBC, прем’єр-міністр виступить зі зверненням у середині дня.

Раніше з Джонсоном відмовилися працювати низка членів його ж уряд. Понад 50 членів кабінету і високопосадовців пішли у відставку.

Багато хто з колег по уряду, подаючи у відставку, критикував Джонсона за низку скандалів, у тому числі за участю законодавця від Консервативної партії, який залишив свою посаду через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Джонсон був змушений вибачитися після того, як з’ясувалося, що він знав, що законодавець був об’єктом попередніх скарг на сексуальні порушення до того, як прем’єр призначив його на посаду.

6 липня Боріс Джонсон відкинув заклики до відставки.

На початку червня прем’єр-міністр витримав вотум недовіри, хоча перевага в його бік була мінімальною.

Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року, пообіцявши вирішити питання про вихід Британії з Європейського союзу після багатьох років суперечок.

BBC і The Sun повідомляють, що після відставки Джонсон продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра до виборів голови владної Консервативної партії, які відбудуться восени.