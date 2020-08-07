Кабмін проведе позачергове засідання через «погіршення епідемічної ситуації»

Кабінет міністрів планує зібратися на позачергове засідання 8 серпня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

На засіданні уряд планує обговорити епідемічну ситуацію не лише на материковій Україні, але й в анексованому Криму.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що із завтрашнього дня уряд переходить у надзвичайний режим роботи через ріст захворюваності.

«Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні», — цитує Шмигаля пресслужба уряду.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 7 серпня критеріям послаблення карантину не відповідають дев’ять областей.

Станом на 7 серпня в Україні на COVID-19 захворіла 78 261 людина, з них – 5 490 дітей і 9 078 медиків. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.