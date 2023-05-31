Кабмін врегулював питання відстрочки чи звільнення від призову на строкову службу

Кабінет міністрів вніс зміни в положення про призов громадян на строкову службу та прийняття призовників на контрактну службу – про це пресслужба уряду повідомила 31 травня. Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову Міністерства оборони.

Постанова дозволить привести Положення про підготовку і проведення призову на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом у відповідність до законодавства, пояснює пресслужба уряду.

Відтак зміни передбачають:

визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дітей до 18 років і виховує їх самостійно

вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю

звільняти від призову на строкову військову службу призовників, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, мають дружину з числа людей з інвалідністю або доглядають за людьми з інвалідністю чи потребою в догляді

Постанову ухвалили на виконання вимог законодавства, зокрема, про звільнення від військової служби людей, які доглядають за особами з інвалідністю.

Верховна Рада напередодні зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

2 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.