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Новини | Міжнародні

Іноземні місії в Кабулі закликають припинити наступ талібів

Пакистанський військовий патрулює частину кордону з Афганістаном після встановлення в прикордонному регіоні сусідньої країни влади талібів

Понад десяток дипломатичних представництв в Афганістані закликали «терміново припинити» військовий наступ «Талібану», заявляючи, що ці дії суперечать заявам угруповання про бажання врегулювати давній конфлікт шляхом переговорів.

15 місій, делегація ЄС та представник НАТО в Кабулі ухвалили спільну заяву 19 липня після чергового раунду мирних переговорів між представниками уряду Афганістану та руху «Талібан» у столиці Катару Досі.

Після дводенних переговорів у столиці Катару сторони заявили, що домовились про необхідність досягти «справедливого рішення» та зустрітися знову «наступного тижня».

Сторони не згадали про припинення вогню на мусульманське свято Курбан-байрам, яке розпочинається в Афганістані 20 липня. Кілька разів раніше сторони домовлялося про коротке перемир’я під час ісламських свят.

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