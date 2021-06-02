Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибухів у Кабулі

Щонайменше 10 мирних жителів загинули, ще 14 людей були поранені пізно ввечері 1 червня внаслідок двох вибухів у західній частині Кабула, повідомили представники афганської влади. Ескалація насильства відбувається на тлі виведення міжнародних сил із Афганістану.

Очевидці повідомили телеканалу Tolo News, що кількість жертв була значно більшою.

Відповідальності за вибухи наразі ніхто на себе не взяв. Зазвичай до практики вибухів у людних місцях вдаються бойовики «Талібану» та угруповання «Ісламська держава».

Президент США Джо Байден у травні оголосив про виведення решти американських військовослужбовців (числом від 2,5 до 3,5 тисячі) та тисяч американських підрядників до вересня. У цілому виводяться з Афганістану близько 7000 військовослужбовців країн НАТО. Пентагон зазначив, що темпи виведення набирають сили.

Планується, що вихід міжнародних сил із Афганістану завершиться до 11 вересня.