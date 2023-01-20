Українські сапери пройшли навчання з розмінування в Камбоджі

Група з 15 українських саперів 20 січня завершила тижневе навчання в Камбоджі, де експерти, які розміновують одну з найбільш забруднених мінами країн у світі, поділилися своїм досвідом.

Український сапер Станіслав Куликівський повідомив журналістам, що його команда вдячна за навчання, і додав, що в Україні 13 саперів загинули під час роботи, 64 – зазнали поранення.

Куликівський, якого цитує агентство AP, заявив, що головним викликом для українських саперів є масштаб роботи, і важливо забезпечити знешкодження всіх мін до того, як люди повернуться до своїх міст і сіл.

Навчання продовжуватиметься за допомогою регулярних відеоконференцій, а команда з камбоджійських експертів вирушить до Польщі у квітні, щоб навчати більше українців, повідомив Оум Фумро, заступник генерального секретаря Камбоджійського центру протимінної діяльності.

За його словами, Камбоджа також надає Україні досвідчених службових собак і навчає, як використовувати їх для виявлення мін.

Камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття під егідою ООН їх направляли для роботи в Африці та на Близькому Сході. Камбоджа все ще всіяна мінами після трьох десятиліть війни і внутрішніх конфліктів, які завершилися в 1998 році.

Неурядова організація Landmine Monitor у своєму звіті за 2022 рік назвала Камбоджу й Україну серед дев’яти країн із «масовим» мінним забрудненням.

У листопаді повідомляли, що прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен ухвалив рішення направити до України інструкторів для навчання українських саперів, які займаються знешкодженням мін, встановлених російськими військовими під час їхнього повномасштабного вторгнення в Україну.