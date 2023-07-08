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Влада Канади розкритикувала надання Україні касетних боєприпасів

«Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів та прагнемо покласти край впливу такого виду зброї на цивільне населення, особливо на дітей», – уряд Канади

Влада Канади проти надання Україні касетних боєприпасів, йдеться в заяві уряду країни, опублікованій порталом CTV News.

Зазначається, що Канада дотримується Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, яку підписали 123 країни, і «не має наміру підтримувати рішення США».

«Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів та прагнемо покласти край впливу такого виду зброї на цивільне населення, особливо на дітей», – кажуть у уряді країни.

Ерл Теркотт, який очолював канадську делегацію на переговорах щодо ухвалення Конвенції та був колишнім головним радником ООН при уряді Лаосу, порівняв рішення, ухвалене США, з подіями війни у В’єтнамі.

«Під час війни у В’єтнамі проводилися великі килимові бомбардування, і війна закінчилася для Америки наприкінці 70-х років, продовжується в Південно-Східній Азії і зараз. Люди продовжують гинути через застосування цього виду зброї», – резюмував Теркотт.

7 липня США оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги обсягом у близько 800 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси, про надання яких раніше повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він сказав журналістам у Білому домі, що відправка тисяч касетних боєприпасів в Україну є правильним рішенням у той час, як Київ прагне продовжити свій контрнаступ проти вторгнення Росії.

Президент Джо Байден схвалив пропозицію відправити боєприпаси в рамках наступного пакету військової допомоги після одностайної рекомендації своїх радників, сказав Салліван.

Раніше рішення щодо постачання Україні касетних боєприпасів розкритикували Британія та Іспанія.

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