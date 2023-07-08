«Йдеться про звільнення власної території»: влада Німеччини щодо постачання касетних боєприпасів

Влада Німеччини виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист власної території, сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати рішення США передати Україні цей вид зброї.

«У даному випадку ми маємо справу з особливою ситуацією: Україна використовує свої боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про дії власного уряду для звільнення власної території», – сказав речник.

Він також закликав не забувати, що «Росія вже масово застосовувала касетні боєприпаси в загарбницькій війні проти України».

Водночас Гебештрайт підкреслив, що «позицію федерального уряду ФРН щодо такої зброї чітко відображає той факт, що ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси в 2010 році». Але, на відміну від Федеративної Республіки, США та Україна не є учасниками Конвенції Осло, нагадав він.

Речник також висловив упевненість, що «американські друзі не легковажили з рішенням передати відповідні боєприпаси».

7 липня США оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги обсягом у близько 800 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси, про надання яких раніше повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він сказав журналістам у Білому домі, що відправка тисяч касетних боєприпасів в Україну є правильним рішенням у той час, як Київ прагне продовжити свій контрнаступ проти вторгнення Росії.

Президент Джо Байден схвалив пропозицію відправити боєприпаси в рамках наступного пакету військової допомоги після одностайної рекомендації своїх радників, сказав Салліван.

«Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не вибухнули, ось чому ми відкладали це рішення стільки, скільки могли», – пояснив радник.