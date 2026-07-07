Канада виділить Україні пакет допомоги на 900 мільйонів доларів

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, повідомляють президент Володимир Зеленський і пресслужба прем’єр-міністра Канади Марка Карні 7 липня.

«Дуже вдячний Канаді за новий пакет підтримки – дуже сильний пакет обсягом 900 мільйонів доларів. Передусім дбаємо, щоб було більше ППО. Захист життя – це головне, і російські удари балістикою, іншими ракетами, дронами – це терор, який треба долати спільно з партнерами», – заявив він.

Зеленський додав, що сторони також готують угоду у форматі drone deal (дронову угоду):

«Це не тільки про дрони, але й про систему нової та ефективної безпеки, реальних засобів, перевірених цією війною. Точно буде корисно».





Він також обговорив із Карні дипломатичну ситуацію . За словами Зеленського, Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку в сфері оборони, безпеки та стійкості. Цей банк працюватиме над залученням капіталу та розвитком оборонно-промислового потенціалу і технологій, перевірених у бойових умовах.

Пресслужба Карні підтвердила, що пакет підтримки виділять на виконання зобов’язання Оттави щодо військової підтримки на загальну суму 2,8 мільярда доларів цього року.

Зокрема, 475 мільйонів доларів підуть на закупівлю боєприпасів, майже 400 мільйонів – на будівництво 35 бронемашин канадського виробництва, а ще 50 мільйонів доларів на надання критично важливих технологій та інженерного обладнання.

«Лідери обговорили зміцнення партнерства в оборонній промисловості, зокрема спільну розробку безпілотників, галузі з провідним світовим українським досвідом. Прем’єр-міністр Карні привітав підтримку Україною Банку оборони, безпеки та стійкості та наголосив на ролі Банку у зміцненні оборонного виробництва країн-членів», – йдеться в повідомленні.

У червні Карні під час зустрічі із Зеленським повідомив, Канада в 2026 році виділяє для Україні допомогу на 2,8 мільярда доларів, а також розширює санкції проти російського тіньового флоту.