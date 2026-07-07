Зеленський закликав Європу терміново створити власну систему захисту від балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни якнайшвидше розробити спільно з Україною власну систему протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це він заявив 7 липня, виступаючи на Форумі оборонної промисловості в межах саміту НАТО в Анкарі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Європі потрібна доступна за ціною система протиракетної оборони, яку можна виробляти масово, і потрібна вона якнайшвидше. Насправді – вже сьогодні», – сказав Зеленський.

За словами президента, російські балістичні ракети залишаються однією з головних військових переваг Москви, а сучасні конфлікти продемонстрували, що наявних виробничих потужностей недостатньо для задоволення попиту на такі системи.





«Ми всі цінуємо систему Patriot. Це чудова система. Є й інші. Але сучасні війни показали, що нинішніх темпів виробництва Patriot недостатньо, щоб задовольнити дедалі більший попит на захист від балістичних ракет. Це факт. І ми повинні реагувати на цей факт», – наголосив він.

Зеленський повідомив, що Україна вже обговорювала з американськими партнерами питання отримання ліцензій на виробництво систем Patriot, і закликав союзників підтримати ці зусилля.

Президент також закликав не відкладати реалізацію європейських проєктів зі створення власних засобів протиракетної оборони.

«Ми не можемо чекати до 2030 року чи ще довше. Йдеться не про максимізацію прибутків урядів чи оборонної промисловості, а про забезпечення найсильнішого можливого захисту для сотень мільйонів європейців. І цей захист потрібен сьогодні, а не через кілька років», – заявив Зеленський.

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Він додав, що Київ працює над створенням міжнародної коаліції з розвитку систем протиракетної оборони, проте наразі попросив допомогти Україні з ракетами для збиття балістики:

«Ми працюємо над створенням коаліції з розвитку систем протиракетної оборони. І я сподіваюся, що вона принесе справді сильні результати. Поки ця війна триває, будь ласка, допоможіть нам отримати більше ракет для систем протиповітряної оборони. Зараз це наш найвищий пріоритет. Усе інше ми здатні зробити самі».

Володимир Зеленський раніше уже заохочував партнерів по НАТО долучитися до розробки європейської системи протидії балістиці. Вперше такий заклик прозвучав на саміті Європейської політичної спільноти у Євревані. У квітні президент заявив, що Україна вже веде переговори з кількома країнами і що таку систему потрібно створити «протягом року».

18 червня Україна та Німеччина вже підписали домовленості про спільний розвиток протибалістичних спроможностей і ракет-перехоплювачів як частини європейського проєкту.