НАТО наростить виробництво артилерійських снарядів до 4 мільйонів на рік – Рютте

Країни НАТО вже наступного року матимуть виробничі потужності для випуску близько 4 мільйонів артилерійських снарядів щороку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час Форуму оборонної промисловості на саміті НАТО в Анкарі 7 липня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«За нашими прогнозами, вже наступного року Альянс матиме виробничі потужності для випуску близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Це майже удвічі більше, ніж торік», – сказав Рютте.

Для порівняння, на початку повномасштабної війни Росії проти України оборонна промисловість ЄС могла виробляти лише 300–400 тисяч артилерійських снарядів на рік. У 2023 році Європейський Союз пообіцяв поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом року. Виконати це зобов’язання вчасно не вдалося.

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Водночас озвучена Рютте цифра стосується вже всього Альянсу НАТО, до якого, окрім держав Європейського Союзу, входять також Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Туреччина, Норвегія та інші союзники.

За словами генсека НАТО, за останній рік країни Альянсу інвестували 37 мільярдів доларів безпосередньо в розширення оборонно-промислової бази. Ці кошти спрямували на будівництво нових заводів, відкриття виробничих ліній та збільшення виробничих потужностей.

Рютте також повідомив, що лише під час Форуму оборонної промисловості були підписані нові контракти та оголошені проєкти загальною вартістю в десятки мільярдів доларів. Вони передбачають виробництво додаткових систем протиповітряної оборони, ударних систем, боєприпасів, безпілотників, засобів боротьби з ними та розвиток супутникового зв'язку.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що, попри досягнутий прогрес, Альянс має ще швидше нарощувати виробництво озброєнь через погіршення безпекової ситуації. Він зазначив, що Росія нині спрямовує майже половину свого державного бюджету на ведення війни, тоді як Китай продовжує модернізацію своїх збройних сил, а Північна Корея й надалі постачає озброєння Росії.

Напередодні Рютте заявив, що європейські країни-члени НАТО і Канада вже інвестують близько 4% свого валового внутрішнього продукту в оборону й безпеку. За його словами, лише через рік після того, як на саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, вже помітний «трансформаційний прогрес».

Генсекретар НАТО зазначив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основну оборону майже на 20% більше, ніж роком раніше.

У столиці Туреччини Анкарі 7 і 8 липня лідери країн НАТО збираються на саміт. Він відбувається на тлі того, як Вашингтон відкрито готує європейських союзників до поступової зміни військової позиції США на континенті, тисне на членів, щоб вони різко збільшили витрати на оборону, і сигналізує про те, що безпека Європи має дедалі більше ставати відповідальністю самої Європи.