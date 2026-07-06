Марк Рютте прокоментував можливий наступ на Україну з Білорусі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Білорусь перебуває під «величезним впливом» Москви. Про це він сказав 6 липня під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Не варто бути наївними щодо ролі, яку відіграє Білорусь. Вона перебуває під величезним впливом Росії та Москви», – сказав він у відповідь на прохання білоруського журналіста, який запитав, чи поділяє НАТО занепокоєння України щодо нарощування військової присутності в Білорусі.

«Те, що відбувається в Мінську, значною мірою натхнене Путіним», – додав Рютте.

Водночас генсекретар НАТО відмовився коментувати запитання білоруського журналіста про можливі українські удари дронами по ретрансляторах звʼязку на території Білорусі для виведення їх з ладу.

«Я не можу сказати вам усе – так чи ні, тому що частина цієї інформації, звісно, є засекреченою», – сказав Рютте.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського щодо розбудови прикордонної інфраструктури в Білорусі. Глава держави розповів, що Луговський доповів про реалізацію «під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України».

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Олександра Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня. 24 червня президент України повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вже не працюють.

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Олександр Лукашенко 6 липня висловився про «гібридну» війну проти Білорусі та пообіцяв, що не відправлятиме білоруську армію воювати в Україні, передає місцева служба Радіо Свобода.

Лукашенко з’явився на публіці на четвертий день після повернення з турне країнами Азії й узяв участь в урочистій церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського корпусу.

Очільник Білорусі заявив про «гібридну атаку» проти його країни, що триває.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



