Україна та Естонія підписали «дронову угоду» про оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду про оборонне співробітництво під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі – про це сторони повідомили 7 липня.

За словами Зеленського, від підписав із Міхалом угоду у форматі drone deal («дронова угода»):

«Ця угода – це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Ми розвиватимемо спільне військове виробництво на території обох країн, зокрема важливих засобів захисту неба».

Він додав, що обговорив із Міхалом підтримку євроінтеграції України, зокрема, відкриття решти пʼяти переговорних кластерів.





Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав угоду про використання безпілотників важливим кроком вперед у оборонній співпраці між Таллінном і Києвом:

«Вона зміцнює оборону Естонії, створює нові можливості для нашої оборонної промисловості та допомагає нам ще краще підтримувати Україну. Україна більше не є лише одержувачем безпеки. Вона стає постачальником безпеки для Європи».

Посолка України при альянсі Альона Гетьманчук напередодні саміту в Анкарі повідомила, що Україна обговорює з 15 державами НАТО угоди в форматі drone deal. Вона анонсувала підписання нових домовленостей під час саміту.

Раніше Зеленський повідомляв, що на 18 червня 27 країн беруть участь у форматі Drone Deal, який пропонує Україна.