Азербайджан оголосив про розслідування через імовірні тортури полонених вірменських солдатів

Генеральна прокуратура Азербайджану оголосила про початок розслідування через кілька відеозаписів, які демонструють імовірні катування полонених вірменських солдатів та осквернення азербайджанськими військовими трупів вірменських солдатів під час недавніх боїв у Нагірному Карабасі, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

Генеральна прокуратура опублікувала заяву, що рішення було ухвалене після вивчення відеозаписів, поширених в інтернеті.

«Ті, хто вчинив незаконні дії, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні. Прокуратура додає, що «детальна інформація про перебіг і результати розслідування буде оприлюднена пізніше».

У заяві також міститься заклик до азербайджанських військ і громадян поважати та зберігати історичні пам’ятки та культові споруди на деокупованих територіях Азербайджану.

У заяві також зазначається, що розслідування відбувається і щодо імовірного порушення законів та звичаїв ведення війни також і збройними силами Вірменії.

За умовами режиму припинення вогню, всі сім азербайджанських районів мають перейти під контроль Баку, так само як і частини Нагірного Карабаху, які були відвойовані азербайджанськими силами після того, як 27 вересня знову почалися бої.

В останній шеститижневій війні азербайджанські сили відвоювали чотири окуповані азербайджанські райони.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

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Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.