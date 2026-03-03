«Карантин» SIM-карт з роумінгу не має сенсу у протидії «Шахедам» – директорка Vodafone Україна

Запровадження «карантину» для SIM-карт, які заходять з роумінгу, не допоможе зупинити російські дрони, заявила гендиректорка «Vodafone Україна» Ольга Устинова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, дискусія щодо можливого обмеження роботи SIM-карт з роумінгу триває, однак проблема значно складніша, ніж може здаватися. Устинова зазначила, що Росія використовує переважно не українські картки та альтернативні канали зв’язку.

«Ці картки можуть бути і інших операторів, не українських і не російських. Тобто будь-яку картку ви берете, і вона в роумінгу є. Навіть ми фіксували, що більшість карток саме не українських операторів. Крім того, через оптику так само дрони літають, через Starlink. Тому це не питання тільки, знаєте, разово якось вимкнути мобільний зв’язок і не будуть літати дрони. Ні, воно так не працює», – пояснила вона.

Устинова наголосила, що протидія «Шахедам» є комплексним завданням. За її словами, мобільний оператор нині співпрацює з військовими, щоб «мінімізувати всі ці впливи, які можуть бути з використанням наших SIM-карт», однак деталі такої роботи не розголошуються з міркувань безпеки.

Відтак, за словами гендиректорки «Vodafone Україна», нині не має сенсу запроваджувати «карантин» для карток, які заходять з роумінгу.

«Просто ж все повинно мати якусь логіку, не просто заборонити, так? Якщо воно не допомагає, то і немає сенсу цього робити. Але є інші інструменти, яким чином все це пропрацьовувати, але, на жаль, я не можу це розповісти, тому що це таємниця, яку ми не можемо під час війни оголошувати», – зазначила Устинова.

Також вона додала, що роумінг з РФ було закрито на початку повномасштабної війни. Дивіться повне інтерв’ю тут:

Про те, що на російські «Шахеди» встановлюють українські SIM-карти неодноразово писав експерт з радіотехнологій, а тепер і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Про проблему використання SIM-карт українських операторів зазначав і активіст, нещодавно призначений радником міністра оборони Сергій Стерненко.

Минулого року «карантин» для російських SIM-карт з роумінгу запровадили у Росії. Метою обмежень стала боротьба із українськими дронами, які атакують Російську Федерацію.



