МОЗ оновило розподіл на карантинні зони

Міністерство охорони здоров’я України 10 березня оновило розподіл регіонів на карантинні зони.

У «червоній» зоні залишаються Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області.

У «помаранчевій» зоні опинилися Київ і вісім областей: Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська.

Всі інші регіони віднесено до «жовтої» зони.

За даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у Києві та 7 областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 416 438 людей, 27 423 людини померли. Зокрема, за останню добу виявили 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.