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02 квітня 2021, Київ 13:30
Новини | Події

На горі Піп Іван випало 15 см снігу

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що 2 квітня в Україну після потепління прийдуть дощі, подекуди з мокрим снігом

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало до 15 сантиметрів мокрого снігу, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00, 2 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу», – йдеться в повідомленні організації у фейсбуці.

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що 2 квітня в Україну після потепління прийдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

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