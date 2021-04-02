На горі Піп Іван випало 15 см снігу

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало до 15 сантиметрів мокрого снігу, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00, 2 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу», – йдеться в повідомленні організації у фейсбуці.

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що 2 квітня в Україну після потепління прийдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.