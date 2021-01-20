У Карпатах знайшли заблукалого туриста

У Карпатах ввечері 21 січня група рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій розшукали туриста, який загубився раніше вдень.

Як повідомили у ДСНС, туриста знайшли поблизу села Березники Свалявського району. Його стан – задовільний, медичної допомоги він не потребував.

З’ясувалося, що чоловік 1985 року народження є мешканцем Києва.

Загубився він вдень під час катання на лижах на горі Гемба. Чоловік з’їхав з траси та втратив орієнтир. Певний час з ним не було зв’язку.