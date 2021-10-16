Карантин: 900 мобільних бригад поліції здійснюватимуть рейди – МОЗ

В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Буквально сьогодні (розмова відбувалась 12 жовтня, – ред.) відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму», – зазначив Ляшко.

Він додав, що для досягнення результату від карантинних обмежень, їх потрібно дотримуватися.

«Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності», – наголосив міністр.

Він додав, що з порушниками вестимуть «роз’яснювальну роботу», а також передбачена адміністративна відповідальність.

Раніше у МОЗ заявляли, що часу переведення України на «жовтий» рівень епіднебезпеки складено 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

В усіх регіонах України «жовтий» рівень епіднебезпеки встановили 23 вересня.