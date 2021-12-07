Катери «Айленд», передані США, внесли до складу ВМС України – Міноборони

Два патрульні катери типу Island «Суми» і «Фастів», які прибули до Одеси зі США 23 листопада, офіційно внесли до складу Військово-морських сил України в рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил 6 грудня, повідомили у Міністерстві оборони.

«Міністр оборони України Олексій Резніков і командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа вручили пам’ятні знаки включення до складу ВМС командиру патрульного катеру «Суми» капітан-лейтенанту Микиті Гречусі та командиру патрульного катеру «Фастів» капітан-лейтенанту Сергію Щербині», – йдеться в повідомленні.

Також Резніков і Неїжпапа передали сертифікат на 12 легкоброньованих автомобілів «Хаммер» тимчасовому виконувачу обов’язків командира 140 центру спеціального призначення полковнику Вадиму Пастуху.

Про те, що Сполучені Штати передали два американські патрульні катери класу «Айленд», які вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси, 8 листопада повідомило посольство США в Україні. 23 листопада вони прибули до Одеси.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року, вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО, повідомило дипломатичне відомство.

Офіційна передача перших кораблів українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтиморі (штат Меріленд, США).

Патрульні катери отримали бортові номери «Слов’янськ» (P190) і «Старобільськ» (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС ЗСУ.