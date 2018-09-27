Російські слідчі перевірять інформацію про катування Параламова у Криму працівниками ФСБ – адвокат

Слідчий комітет Росії скасував рішення про відмову в порушенні кримінальної справи щодо катування кримського татарина Рената Параламова в анексованому Криму, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Про таке рішення заступника керівника військового слідчого відділу Слідчого комітету стало відомо на засіданні підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного військового суду. Туди адвокат Параламова Еміль Курбедінов попередньо поскаржився на відмову слідчого порушити кримінальну справу.

За словами Курбедінова, в ході розгляду скарги в суді стало відомо, що «слідчий відділ слідчого військового комітету виявив у постанові недоліки, тому постанову було скасовано і спрямовано на новий розгляд».

Таким чином, за фактом катувань Рената Параламова працівниками ФСБ Росії повинна бути здійснена перевірка, за результатами якої буде ухвалене рішення про порушення кримінальної справи, пояснив адвокат.

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«Суд виніс постанову, що в нього немає підстав надалі розглядати мою скаргу. Ми вимагали її скасувати, але сьогодні сам слідчий військовий комітет скасував власне ж рішення. Подивимось, якою буде наступна хїня постанова по нашій заяві про катування Рената Параламова», 0 зазначив Курбедінов.

Адвокат додав, що Параламова оголосили в розшук за незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Раніше Курбедінов повідомляв, що проти Параламова порушили дві кримінальні справи.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «оглядом і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова.

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За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Він вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. Пізніше Параламов розповів, що «невідомі катували його, надягали на голову мішок, давали розряди оголеними дротами».

Адвокат Еміль Курбедінов, який разом із родичами Параламова 15 вересня перебував в управлінні ФСБ Росії у Криму, повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.

Після цих подій Ренат Параламов разом із родиною переїхав на материкову частину України.