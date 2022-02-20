У Казахстані заарештували колишнього міністра оборони

У Казахстані 20 лютого заарештований колишній міністр оборони країни Мурат Бектанов. Йому висунуто звинувачення у бездіяльності під час протестів проти чинної влади та заворушень, повʼязаних із ними. Ексміністра помістили у СІЗО міста Нур-Султана.

Мурат Бектанов очолював Міноборони Казахстану із серпня 2021 року. 19 січня цього року, у розпал протестів, його було звільнено з посади указом президента Касима-Жомарта Токаєва.

На початку січня в Казахстані розпочалися протести після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. Спочатку протестувальники вимагали знизити ціни на пальне, але згодом зʼявилися політичні вимоги.

На тлі протестів у низці міст, насамперед в Алмати, розпочалися заворушення та погроми із застосуванням зброї. Влада Казахстану заявила, що їх влаштували не протестувальники, а якісь терористи, підготовлені ззовні. Переконливих доказів на користь цього твердження вони не дали.

За офіційними даними, у січневих подіях загинуло щонайменше 227 людей. Влада не опублікувала імен загиблих, попри заклики правозахисників оприлюднити імена та прізвища вбитих та надати інформацію про обставини смерті.

Під час і після січневих подій затримані тисячі людей, сотні були увʼязнені як підозрювані в тероризмі, масових заворушеннях, розкраданні зброї та інших злочинах. Багато заарештованих заявили про тортури під вартою.