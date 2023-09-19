У Казахстані йде слідство проти племінника Назарбаєва через події в січні 2022-го

Генеральна прокуратура Казахстану заявила про досудове розслідування щодо колишнього першого заступника голови Комітету національної безпеки Самата Абіша. Його звинувачують у перевищенні влади та посадових повноважень під час подій січня 2022 року, повідомляє казахстанська служба Радіо Свобода.

Прокуратура вказує на норми конституції країни, за якими «всі рівні перед законом та судом». За підсумками розслідування буде ухвалене процесуальне рішення.

У відомстві, пославшись на значний обсяг секретної документації, заявили, що інші дані не підлягають розголошенню.

Повідомлення Генпрокуратури з’явилося наступного дня після того, як обвинувачений у справі про Січневі події колишній голова п’ятого департаменту КНБ Руслан Іскаков на суді заявив, що під час Кантару (назва січневих заворушень, від казахстанського слова «січень») накази йому віддавав племінник експрезидента Нурсултана Назарбаєва Самат Абіш.

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18 вересня на суді у справі про Січневі події обвинувачений Руслан Іскаков заявив, що через рік після допиту у його кримінальній справі його свідчення засекретили. За словами Іскакова, це зробили для того, «щоб приховати роль у племіннику Нурсултана Назарбаєва, колишнього заступника голови КНБ Самата Абіша».

«Вони намагаються заборонити мені говорити, що я виконував наказ Абіша», – заявив Іскаков, виступаючи в суді.

Самат Абіш – племінник експрезидента Казахстану – був звільнений з посади першого заступника голови КНБ після Січневих подій. У червні 2022 року представники Генпрокуратури, відповідаючи на запитання журналістів, заявляли, що Абіш перебуває «в орбіті слідства» у якійсь кримінальній справі. Наприкінці липня того ж року повідомлялося, що Самат Абіш був допитаний у справі Каріма Масімова та інших фігурантів. У відомстві тоді заявили, що Самат Абіш є «свідком» у кримінальній справі стосовно затриманих колишніх керівників відомства. При цьому кримінальні справи щодо Абіша органами національної безпеки «не реєструвалися, запобіжний захід не обирався».

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Востаннє в публічному полі Самата Абіша бачили у вересні 2022 року під час суду над іншим племінником Назарбаєва Кайратом Сатибалди. У серпні цього року казахстанське видання Ulysmedia.kz повідомило з посиланням на свої джерела, що Самат Абіш перебуває в Алматі. За інформацією, що поширюється, Абіш нібито «допомагає слідству з поверненням незаконно виведених активів».

Масові протести в Казахстані розпочалися 4 січня 2022 року з мітингів проти зростання цін на газ, які згодом переросли в масові акції з вимогами відставки влади та знесенням памʼятників Назарбаєву, а закінчилися 7 січня 2022 року заворушеннями в Алмати, Костанаї та інших великих містах, а також введенням військ ОДКБ та відключенням інтернету в країні.

За офіційними даними, під час січневих протестів та заворушень загинули 238 людей, у тому числі шість – унаслідок тортур після затримання. Кілька тисяч людей були затримані, сотні заявили про тортури, але більшість порушених за скаргами на жорстоке поводження кримінальних справ була припинена.