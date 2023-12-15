У Казахстані суд продовжив тримання під вартою журналісту, який вів популярний канал у YouTube

Суд у Казахстані вирішив щонайменше на місяць продовжити тримання під вартою журналіста Думана Мухаммедкаріма. Про це, як інформує казахська служба Радіо Свобода, 15 грудня повідомив його адвокат Галим Нурпеїсов.

Мухаммедкарім до затримання вів популярний YouTube-канал «Що кажуть?» Журналіста затримали в червні за підозрою у фінансуванні екстремістського угруповання та участі в діяльності забороненого опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану».

Влада звинувачує Думана Мухаммедкаріма та його прихильників у політичній заангажованості.