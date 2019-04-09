У Казахстані призначили дату позачергових виборів президента

Виконувач обов’язків президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив дату позачергових виборів голови держави. Вони пройдуть 9 червня 2019 року.

У телезверненні 9 квітня Токаєв заявив, що «гарантує вільні і чесні вибори», але не уточнив, чи балотуватиметься на посаду.

Токаєв почав виконувати обов’язки президента 20 березня через день після того, як перший президент країни Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку.

Незважаючи на те, що він більше не буде президентом, Назарбаєв продовжить очолювати Раду безпеки Казахстану і збереже за собою посаду голови владної партії «Нур Отан».

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При цьому Даріга Назарбаєва, старша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, обрана спікером парламенту країни.

Назарбаєву цього року виповниться 79 років. До влади в Казахстані він прийшов в 1979 році, ще до розпаду СРСР. Вперше Назарбаєв став президентом Казахстану в 1990 році і кілька разів вигравав вибори. Нинішній термін його президентських повноважень мав закінчитися 2020 року.