Астана викликає посла Росії через вимогу Москви вислати українського посла

Влада Казахстану відхилила вимогу Міністерства закордонних справ Росії вислати посла України в Казахстані Петра Врублевського через його коментарі в серпні про війну і вбивства росіян.

Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня заявив, що тон звернення Москви про висилку українського посла, зробленого днем раніше, «дисонує з характером союзницьких взаємозв’язків між Казахстаном і Росією як рівноправними стратегічними партнерами».

Смадіяров також повідомив, що у зв’язку з цим до МЗС Казахстану викликали посла Росії Олексія Бородавкіна.

4 жовтня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва «обурена» тим, що Врублевський залишився в Казахстані, додавши, що з цього приводу викликали посла Казахстану в Росії Ермека Кошербаєва.

Смадіяров зазначив, що в Астани і Києва є «повне розуміння» ситуації і що «було досягнуто домовленості про відкликання» посла. За його словами, нова кандидатура посла України в Казахстані «зараз розглядається» і призначення очікується найближчим часом. На офіційних каналах Міністерства закордонних справ України повідомлень про це немає.

Захарова також заявляла, що у словах Врублевського вбачається порушення статті кримінального кодексу Казахстану.

«Ми також не можемо зрозуміти, про яку кримінальну відповідальність говорить представник МЗС Росії, оскільки посол України в Казахстані, згідно з Віденською конвенцією, має дипломатичну недоторканність», – заявив представник МЗС Казахстану у відповідь на заяви російської речниці.

У серпні цього року МЗС Казахстану викликало Петра Врублевського і заявило йому протест.

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Приводом стало його інтерв’ю місцевому блогеру 21 серпня, в якому Врублевський говорить про розв’язану Москвою війну: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

У медіа цю фразу приписують загиблому на фронті київському активісту Роману Ратушному.

Фрагмент відео з цією фразою розійшовся у кремлівських медіа та на їхніх сторінках у соціальних мережах, його також опублікувала в Телеграмі представник МЗС Росії Марія Захарова. Асоціація російських, слов’янських та козачих організацій Казахстану (АРСК) закликала МЗС Казахстану оголосити українського дипломата персоною нон ґрата. Влада Казахстану відмовилася, хоча й просила Київ замінити його.

Казахстан, який вважає себе економічним союзником Росії, офіційно не засудив повномасштабну військову агресію Москви проти України з моменту її початку в кінці лютого.