У Казахстані знову впав безпілотник неподалік кордону з Росією

У Актюбінській області Казахстану впав безпілотний літальний апарат, передає регіональна служба Радіо Свобода «Азаттик Азія». Як повідомили в департаменті поліції регіону, фрагменти літального апарату виявили неподалік селища Алімбет Каргалинського району.

«Департамент поліції Актюбінської області спільно з уповноваженими службами проводить перевірчі заходи щодо факту виявлення предметів, схожих на фрагменти від безпілотного літального апарату в Каргалинському районі. Об’єкт виявлено поза територією населеного пункту. Усі обставини події встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Відео з падінням гаданих фрагментів від безпілотника також опублікували в російському Телеграм-каналі Mash.

Селище Алімбет розташоване в Каргалинському районі Актюбінської області. Він розташований за 24 кілометри від російського Орська, який сьогодні, 29 квітня, атакували українські безпілотники.

Мер Орська Артем Воробйов підтвердив атаку на регіон, закликавши містян не виходити на вулицю та не підходити до вікон. Крім того, в аеропорту Орська запровадили тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден.

Це не перший випадок виявлення безпілотників, що впали в Казахстані. Лише в Західно-Казахстанській області у 2025 році знайшли щонайменше п’ять уламків безпілотників.

Прикордонні райони Західно-Казахстанської області раніше ставали місцем падіння військових об’єктів. Зокрема, тут неодноразово знаходили фрагменти ракет. У сусідній Астраханській області Росії розташований військовий полігон Капустін Яр. Один із об’єктів, що впали в 2018 році на території західного Казахстану, був згодом ідентифікований саме як фрагмент ракети, запущеної з цього полігону.