На Донбасі, в Криму та в Білорусі більше політв’язнів, ніж за СРСР 30 років тому – Кент

Наразі в окупованих Криму та Донбасі, а також у Білорусі близько 900 політв’язнів. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

«Коли я ще був на стажуванні у Держдепі 33 роки тому, тоді ще існував СРСР, моїм обов’язком була підготовка списку політв’язнів. Навіть через 3 роки після того, як Горбачов став лідером СРСР, ще було майже 800 політв’язнів. І серед них більшість були українці. А зараз в Криму понад 100, на Донбасі майже 200, у Білорусі майже 600. Тобто на Донбасі, в Криму та в Білорусі цього року більше політв’язнів, ніж було, коли я розпочав свою роботу в Держдепі понад 30 років тому», – зазначив Кент.

Він наголосив, що наразі ситуація «дуже сумна».

«Все-таки ми як боролися з цією проблемою 30 років тому, це наша основна справа і зараз – і уряду, й активістів, які під час Холодної війни теж підтримували права політв’язнів. Це дуже болюче питання», – додав дипломат.

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

У травні державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що Сполучені Штати Америки за нагоди скористаються можливістю для звільнення в’язнів Кремля.