У Керчі в окупованому Криму з’явилися антивоєнні графіті

На вулицях Керчі в окупованому Криму з’явилися антивоєнні графіті, повідомив 27 березня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, на вулиці Мірошника у центральному районі Керчі невідомі намалювали перекреслені символи «Z» – такі знаки російські військові наносили на техніку, яка здійснювала вторгнення в Україну з боку анексованого Криму. Поряд із перекресленим символом «Z» невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози.

Як повідомляє кореспондент, подібні малюнки помічені на різних об’єктах вулиці Мірошника – вздовж дороги зі жвавим рухом, що веде від центрального автовокзалу до міського цвинтаря.

Раніше Крим.Реалії повідомляли про те, що у Феодосії з’явилися антивоєнні графіті.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».