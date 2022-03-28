ЗСУ відбили 5 атак російських військ на Донецькому і Луганському напрямках – Генштаб

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за минулу добу відбито п’ять атак російських сил, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 березня.

«Українськими воїнами знищено два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються», – йдеться в повідомленні.

У 33-ій день війни Росії проти України угруповання сил оборони, за даними Генштабу, продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

«Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе і Запоріжжя. На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке», – йдеться в повідомленні.

Угруповання сил і засобів оборони Києва «стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу і сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів і населених пунктів».

«На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони», – додали у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».