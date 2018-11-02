Стрілянина в Керчі: у кримських лікарнях залишаються 10 постраждалих

У лікарнях анексованого Росією Криму залишаються 10 постраждалих унаслідок стрілянини в керченському коледжі, повідомило підконтрольне Росії Міністерство охорони здоров’я Криму.

У відомстві зазначили, що одного з постраждалих виписали з лікарні й перевели на амбулаторне лікування.

«Наразі в кримських медичних установах на лікуванні перебувають 10 постраждалих у керченській трагедії, із них сім підлітків», – заявили в міністерстві.

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17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина, унаслідок яких загинула 21 людина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.