У Києві на Майдані запалили свічки на Ханукії

У Києві на Майдані Незалежності ввечері 14 грудня запалили свічки на Ханукальній Менорі.

У церемонії взяли участь рабини, посол Аргентини, тимчасово повірені у справах посольств Канади та Болгарії в Україні, представники дипломатичних місій Великої Британії та Франції, міський голова Києва Віталій Кличко.

«Взяв участь у публічній церемонії запалювання першої свічки на Ханукії, традиційно встановленій на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту. Встановила її Федерація єврейських громад України за сприянням міської влади. Ханукальна Менора в Києві – найбільша в Європі. Цього року її створив український дизайнер», – написав Кличко у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки.

«В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче. Нехай ханукальні вогні принесуть кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додадуть сил і віри, відчуття підтримки та спокою», – написав він у телеграмі.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко взяла участь у церемонії запалення свічок з нагоди іудейського свята Ханука в Будинку уряду України.

Посольство Ізраїлю в Україні зауважило, що Ханукія, яка розташована на Майдані Незалежності в Києві, вважається найбільшою в Європі.

З 14 по 22 грудня євреї всього світу відзначають Хануку – єврейське свято світла й добра. Символ свята – дев’ятисвічник Ханукія, де щодня запалюють по одній свічці в період святкування Хануки.