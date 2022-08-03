Війська РФ вночі з Бєлгорода запустили ракети по Харкову – Синєгубов

З території Бєлгородської області війська РФ з систем С-300 обстріляли Харків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо – із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю», – написав він у телеграмі.

За його даними, ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі, пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає.

Крім того, минулої доби російські війська обстрілювали Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

Перевірити ці дані з інших джерел неможливо. Проте влада й раніше повідомляла про обстріли прикордонних регіонів з території Росії.

Про обстріли Харкова та області із боку російських сил повідомляють практично щодня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Попри численні свідчення, Москва також заперечує свої атаки по цивільним в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.