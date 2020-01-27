У Харкові біля ОДА сталася сутичка, щонайменше двоє постраждалих – поліція

Щонайменше двоє людей постраждали після сутичок у Харкові біля будівлі обласної державної адміністрації, повідомила поліція регіону.

«Під час заходу відбулася незначна штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, у результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин та поліцейський. Також потерпілий громадянин повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика», – розповіли правоохоронці.

Агентство «Інтерфакс-Україна» пише, що голова Харківської міської організації «Опозиційної платформи – За життя» Андрій Лесик зібрав мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл. На площу також зібралися опоненти акції, зокрема представники націоналістичних організацій.

Перед початком акції невідомий розпилив газ, після чого почалася штовханина. За даними «Інтерфакс-Україна», журналісти телеканалу СТБ Марія Малевська та Олександр Бринза, а також один поліцейський отримали опіки очей.

За підрахунками правоохоронців, в акції взяли участь близько 200 людей.