У Харкові зсув ґрунту виявив підземні ходи, їхнє походження з’ясовують – міськрада

У Харкові на території скверу «Стрілка» виявили підземні ходи, повідомляє міська рада 1 серпня.

Міська влада заявляла, що ходи знайшли через зсув ґрунту, який відбувся під час ліквідації наслідків буревію. Згодом міський голова зазначив, що точна причина зсуву невідома, його могли спричинити вібрації від російських обстрілів.

«Комунальні служби вже почали розчищати територію для подальшого вивчення підземної локації. Харківська міська рада тримає ситуацію під контролем і розглядає всі можливості використання знайденого простору», – заявляє рада.

Пресслужба наводить слова мера, за якими міська влада планує залучити істориків для з’ясування походження підземних ходів. Якщо виявиться, що локація має історичну цінність, місто працюватиме над її збереженням та подальшим облаштуванням.

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«Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше», – припустив Терехов.

Харків регулярно зазнає російських атак. Зокрема, за даними міського голови, протягом липня армія РФ обстріляла обласний центр 103 разів, переважно – дронами типу «Шахед». Протягом місяця в місті постраждали 164 людини, з них 20 – діти. Одна людина загинула.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.