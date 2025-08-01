АРМА: зміни в законодавстві дозволили передачу 149 картин Медведчука до музею

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомило, що ініціює передачу 149 творів мистецтва, які належали Віктору Медведчуку, до Національного художнього музею України.

За повідомленням АРМА, йдеться про картини, ікони та інші твори, які мають культурну цінність за результатами експертної оцінки фахівців музею. Оцінку провели в 2024 році за ініціативи агентства. Серед авторів, за даними АРМА, є класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.





«Ця передача стала можливою завдяки змінам до Закону України «Про АРМА», які набули чинності 30 липня 2025 року. Відтепер Агентство може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури — за рішенням Кабінету Міністрів України», – йдеться в повідомленні.

У відповідності до закону, агентство вже звернулося до уряду з відповідною ініціативою.

«АРМА послідовно відстоює принцип: арештоване, але цінне для України — має служити суспільству. Культура — це не трофей. Вона має бути в музеях, а не в приватних колекціях підозрюваних у злочинах проти держави», – додає відомство.

Раніше експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них – 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.





У вересні 2024 року голова АРМА Олена Дума заявила про наміри передати 148 картин із колекції, вилученої в обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука, до музею.

Цьому передував заклик Мінкульту до АРМА провести експертизу робіт, вилучених у Медведчука, та передати цінні картини до українських музеїв, чиї колекції постраждали внаслідок війни або були викрадені під час окупації.

Медведчук у минулому був одним із найбагатших людей України, а також політиком, лідером опозиційної фракції у Верховній Раді. Кума російського президента обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Українські правоохоронці затримали його в квітні 2022 року. У вересні того ж року Медведчука передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.



