Кількість загиблих внаслідок удару балістикою по Харкову зросла до трьох – влада

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до трьох, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини», – каже місцевий чиновник.

Як зазначається, рятувально-пошукова операція триває.

Згодом інформацію підтвердив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість загиблих на зараз сягнула 3 людей», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



