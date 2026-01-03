Від початку доби на фронті відбулось понад 100 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 104 бойових зіткнення, йдеться в новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сили РФ здійснили 42 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку РФ 13 разів атакувала укріплення Сил оборони в районі Вовчанська, Стариці та Приліпки, у бік Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

У командуванні уточнили, що на Куп’янському напрямку війська РФ здійснили десять наступальних дій у районі Синьківки та Нової Кругляківки, у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

Відомо також, що на Костянтинівському напрямку сили РФ 16 разів атакували в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебана-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Софіївки, у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

Також на Покровському напрямку армія РФ 16 разів атакувала українські позиції в районах Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Філії, у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.