У Харкові через удари РФ зруйнований великий об’єкт енергетичної інфраструктури – мер

У Харкові внаслідок російських ударів зруйнований великий об’єкт енергетичної інфраструктури, повідомив 15 січня міський голова Ігор Терехов.

«Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб із подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці – аварійні служби і профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», – написав Терехов у телеграмі.

Перед тим він заявляв, що російські військові завдають ударів по передмістю Харкова.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.