На лінію 112 можна повідомити про відсутність тепла, води і світла – Клименко

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- й електропостачання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Ми залучили до роботи додаткових операторів, щоби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб – рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян», – написав він у телеграмі 15 січня.

За словами міністра, ці дані оператори «невідкладно передають» до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві й комісії ТЕБ і НС.

Читайте також: В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – Зеленський

«Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб», – додав Клименко.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

«Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій і 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України», – повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки, найбільше обстрілів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві й Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Росія атакувала критичну інфраструктуру балістичними і крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань».

СБУ нагадує, що удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів людей.