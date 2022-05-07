Жодних заходів до 8-9 травня на Харківщині не буде – ОВА

Жодних меморіальних заходів до Дня пам’яті та примирення, а також до Дня перемоги над нацизмом проводитися не буде, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов зауважив, що 8-9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.

Голова ОВА закликав людей не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках та інших громадських місцях, не ігнорувати сигнали тривоги.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

Подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі, а також на Одещині. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.