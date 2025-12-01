ОВА: російські БпЛА атакували село на Харківщині, постраждали троє людей

Російські БпЛА атакували Близнюківську громаду на Харківщині, постраждали троє людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок удару в селі Башилівка постраждали троє жінок – 59, 64 і 67 років, вони зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.



Також через атаку РФ щонайменше один будинок зруйновано, ще три – пошкоджено, виникла пожежа, додав Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



