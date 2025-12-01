Ракетний удар по Дніпру: число загиблих зросло до чотирьох, поранених – 22

До чотирьох зросло число загиблих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру, завданого зранку 1 грудня. Поранених уже 22, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Російські військові завдали удару по обласному центру після 10-ї ранку. За попереднім повідомленням Гайваненка, під удар потрапили станція технічного обслуговування та підприємство, назву якого представник влади не уточнив.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.