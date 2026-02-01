Влада: Росія атакувала Харківщину КАБами і дронами, двоє постраждалих

Протягом минулої доби РФ обстріляла Харківщину КАБом і дронами кількох типів, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У с. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 60-річна жінка; у с. Синиха Курилівської громади постраждала 60-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ, 8 БПЛА», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Синєгубова, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема енергомережі в селищі Золочів, житлові будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.