ОВА про наслідки нічної атаки дронами на Харківщині: постраждала людина, пошкоджена цивільна інфраструктура

Внаслідок нічної атаки дронами на Харківщині постраждала людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Вночі 9 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади.



Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія атакувала 16-а безпілотниками, українські військові знищили 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.