На Харківщині змінили тривалість комендантської години

На Харківщині скоротили тривалість комендантської години, про що просили представники бізнесу, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Тепер вона (комендантська година - ред.) триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуємо з 00:00 17 серпня (ніч із суботи на неділю)... Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», – написав він у телеграмі.

Зміни набудуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня.

Синєгубов зауважив, що новий режим не поширюється на громади, де місцева влада запровадила власну посилену комендантську годину.

Він також додав, що на найближчі державні свята не планують запроваджувати додаткові безпекові заходи, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі.

Раніше на Харківщині комендантська година розпочиналася о 23:00 і тривала до 5:00.







